المشهد اليمني الأول

كشف وزير المالية السعودي “محمد الجدعان”، عن خطة المملكة لتوفير أكثر من 200 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة.

وقال “الجدعان” إن المملكة تخطط لاستبدال الوقود السائل المستخدم محلياً بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف في تصريح نقلته “رويترز”: “إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل، هذا البرنامج سيوفر للحكومة حوالي 800 مليار ريال (213.34 مليارات دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار”.

وتابع: “بدلاً من شراء الوقود من الأسواق العالمية بـ60 دولاراً ثم بيعه إلى المرافق السعودية بـ6 دولارات، أو استخدام جزء من حصتنا في أوبك للبيع بـ6 دولارات، سنستبدل فعلياً ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة ونحل محلها الغاز والطاقة المتجددة”.

وخلال العام 2019، طرحت السعودية 12 مشروعا لإنتاج الطاقة المتجددة، في إطار اتجاه المملكة لتقليص الاعتماد على النفط في توليد الطاقة الكهربائية، مقابل التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة والغاز.