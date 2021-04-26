المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر إعلامية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن اللواء 125 مشاه التابع لمرتزقة العدوان في مأرب انضم للقتال مع قوات الجيش واللجان الشعبية بالتزامن مع تقدمهم في ضواحي المدينة.

وأوضحت مصادر تابعة للمرتزقة أن انقلابا حدث على قائد اللواء وتم اختيار قائدا بديلا له، وأن اللواء انضم إلى القتال مع قوات الجيش واللجان الشعبية

ولم يصدر أي نفي أو إيضاح من قبل قوات المرتزقة بشأن الأمر حتى الآن، فيما تؤكد صنعاء أن لديها عناصرها الذين سيقلبون الطاولة في مأرب على رأس “الشرعية” وتحالف العدوان.

اللواء 125 بمارب يسلم للحوثيين ويشكلون له قياده جديدة ويخوض حاليا معارك ضد الشرعية بنفس الافراد والعتاد

(العقيد/محمد بن مبارك البريكي) — عدنان الاعجم (@adnanalaegm) April 24, 2021