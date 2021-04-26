المشهد اليمني الأول

اطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الامارات والمنتجات القادمة منها احتجاجا على سياساتها وتطبيعها مع الكيان الإسرائيلي تزامنا مع المواجهات المتواصلة بين المقدسيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه.

ودشن النشطاء وسم (هاشتاغ ) “#مقاطعه_الامارات” والذي تصدر قائمة الوسوم الاعلى تداولا (ترند) في مصر بسبب تطبيعها مع كيان الاحتلال الصهيوني ودعمها بشكل غير مسبوق بفتح سوقها لمنتجاتها، وشدد النشطاء على ان قضية فلسطين ومقدساتها هي من صميم الدين والعقيدة الاسلامية، والتفريط فيها تفريط بأمر عظيم وتضييع لأمانة كبيرة. واعتبروا أن موقف الإمارات يشكل خيانة صريحة وفظيعة لقضايا العرب والمسلمين.

وعبر النشطاء عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية والمواجهات المستمرة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والشباب الفلسطيني في القدس المحتلة، بعد ان حول الاحتلال منطقة باب العامود الى ثكنة عسكرية واغلق مداخل ومخارج الساحة المحيطة به بالحواجز الحديدية.

جاء وقت الحساب.. انطلاق حملة واسعة لمقاطعة الإمارات

وكتب “تركي الشلهوب” في سلسلة تغريدات : “لا تنسوّا أن دولة المؤامرات (الإمارات) وراء كل المصائب في بلداننا، و تقف ضد الشعوب العربية وتطلّعاتها نحو الحرية والكرامة والتحرّر من الطغاة”.

وغرد “Maحmoud GuevaraEagle” : “#مقاطعه_الامارات واجب دينى و وطنى فى الوقت اللى اسرائيل بتقتل اخواتنا فى فلسطين الامارات بتحتضن كل من هو اسرائيلى وفى الوقت الى رجال واطفال ونساء فلسطين بيلقنو الصهاينة درس فى المقاومة الامارات تعتبر نفسها السند لاسرائيل”.