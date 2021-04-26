المشهد اليمني الأول

قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، إن القنوات الوطنية ستبث خلال الأيام المقبلة الفيلم الوثائقي (الرئيس ومدرسته) والذي يتحدث عن الرئيس الشهيد صالح الصماد.

وأوضح العميد يحيى سريع في تصريح له اليوم، أن الفيلم الوثائقي (الرئيس ومدرسته) من إنتاج دائرة التوجيه المعنوي، و وقد جاء انتاجه تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين يحفظه الله و فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبين أن الفيلم يتكون من جزأين، ويسلط الفيلم الضوء على الثقافة القرآنية وتأثيرها على شخصية الرئيس الشهيد الصماد، وحضورها في خطاباته وتحركاته.. كما يكشف جانباً من علاقة الشهيد الرئيس بالسيد القائد مع عرض أمثلة على ذلك وشهادات وإفادات لعدد ممن عملوا مع الرئيس الشهيد خلال فترة رئاسته للمجلس السياسي الأعلى.