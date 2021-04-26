المشهد اليمني الأول

استنكر فلسطينيون أداء قناة العربية الإخبارية السعودية وتزييف الوقائع التي تدور في أحياء مدينة القدس المحتلة.وعبر فلسطينيون عن استهجانهم لتغطية قناة العربية لانتفاضة سكان القدس بوجه الاحتلال والمستوطنين.

حيث صورت القناة السعودية الأحداث على أنها “اشتباكات” بين طرفين بسبب “خلاف على التجمع وقت الإفطار” دون أي إشارة إلى انتهاكات المستوطنين، واعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين في الأقصى.حيث تستخدم ا القناة السعودية بخصوص قضية فلسطين مصطلحات ومفردات تشرعن الاحتلال الصهيوني بشكل فاضح وتشيطن الفلسطيني ابن البلاد.

ومن بين ذلك ما نشرته “العربية” إبان الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث وصفت المقاومين في القطاع بـ”الميليشيات”. والمحتل هو جيش اسرائيلي وشرطة اسرائيلية، واعتبر الفلسطينيون على منصات التواصل الاجتماعي قـناة العربية صوتا من أصوات العدو الصهيوني، مؤكدين أنها قناة عبرية بامتياز.