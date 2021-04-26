المشهد اليمني الأول

‏نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في الساعات الأولى من فجر يومنا هذا الاثنين بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K.

وأعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملـية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K مؤكداً اصابة الهدف بدقة.

وأشار العميد سريع الى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار ردنا الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا.

وكان العميد سريع قد أعلن أمس الأحد استهداف سلاح الجو المسير قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K