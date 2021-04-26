المشهد اليمني الأول

قال رئيس الجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضي أنه تم اليوم تحرير 22 أسيرا من أسرى الجيش واللجان الشعبية بوساطة محلية.

وكان المرتضى قد كشف في وقت سابق عن اسباب الركود الحاصل في ملف الأسرى.. وقال في تغريده له على “تويتر” أن من أسباب الركود الحاصل في ملف الاسرى هو رفض قوى العدوان ومرتزقتهم الدخول في تبادل شامل ووضع العراقيل أمام تنفيذ الإتفاقات التي تمت برعاية الامم المتحدة.

ومنع السعودية لكل عمليات التبادل التي تتم بوساطات محلية وعجز الامم المتحدة في وضع الحلول والمقترحات التي تقرب وجهات النظر.