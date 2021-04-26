المشهد اليمني الأول

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر أن محمد بن سلمان أصبح شبه مدمن على المخدرات وبدأ في تعاطي الكوكايين”.

وفي تغريدة على حسابه بتويتر قال حساب “العهد الجديد” أن مصادره تؤكد أن محمد ابن سلمان أصبح مدمناً على المخدرات وبدأ في تعاطي الكوكايين. واضاف أنها تؤثر بشكل مبالغ على سلوكه حتى أنه لا يجتمع بالناس، ولا يخرج في أي لقاء قبل أخذه لجرعة.

ودعا “العهد الجديد” الى مراقبة حركات يدي ولي العهد السعودي وتعابير وجهه إن ظهر في لقاء الليوان في اشارة منه الى التأكد من صحة ما قاله عن ان محمد بن سلمان مدمن على المخدرات.

ويحل ولي العهد السعودي، الأمير محمد ابن سلمان، مساء اليوم الإثنين، ضيفا على برنامج ”الليوان“ الحواري الذي تبثه قناة ”روتانا خليجية“. وكان حساب “العهد الجديد” بتويتر أكد في أغسطس الماضي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مدمن على المخدرات. وقال حينها:” فصل جديد بدأ في حياة محمد بن سلمان .. أصبح الرجل مدمناً للمخدرات !”.

وفي سياق ما كشفه العهد الجديد عن ان “محمد ابـن سلمان مدمن على المخدرات”، فقد أثارت عدة حركات مريبة قام بها بن سلمان، أثناء كلمته بمؤتمر الاستثمار السعودي في ديسمبر العام الماضي سخرية واسعة على مواقع التواصل.

وظهر ابن سلمان في أكثر من لقطة وهو “يرشف” مرات متتالية في ثوان، ما وصفه نشطاء بأنه سلوك لا يصدر إلا من مدمن مخدرات، فضلا عن التوتر والانفعالات المتداخلة التي ظهر بها ولي العهد.

وكان الصحافي المخضرم د. أسامة فوزي قد عرض على حسابه في اليوتيوب خبرا يجري التكتم عليه في الصحافة العربية رغم انه نشر في كتاب امريكي منذ اسابيع للصحفي الاستقصائي الامريكي “مايكل وولف” ذكر فيه ان الامير محمد بن سلمان مدمن على الكوكايين وان الادارة الامريكية تعرف ذلك.

كتاب “Siege” عن بن سلمان

“وولف” وفي كتابه الجديد “Siege” أو الحصار بالعربية يعتمد في كتاباته و تحقيقاته على الوثائق ولا يأخد بقال فلان أو عن فلان و لا يعترف إلا بوثائق تشمل تسجيلات فيديو او تسجيلات صوتية او وثائق رسمية مكتوبة صادرة عن جهات رسمية معتمدة درءاً للمساءلة القانونية أمام المحاكم الأمريكية و عندما اعترض ترامب عليه في كتابه السابق “النار والغضب” واجهه “وولف” بتسجيلات صوتية اخرسته ولم يتمكن ترامب من اتهامه بالتلفيق.

كتاب “Siege” يعتبر كتاباً خطيراً جداً لأنه يثير في “صفحة 247 ” مشكلة تعاطي “ابـن سلمان” للمخدرات و يقول أن ولي العهد السعودي يتعاطى الكوكايين ولا يزال, مدمن كوكايين وعنده مشكلة في التعاطي, عدا عن مشكلته في تعاطي برامج الألعاب الإجرامية.

ما يهمنا في الكتاب صفحة “247” , المقطع الأول يتكلم عن خاشقجي وتورط السعودية في جريمة اغتياله. المقطع الثاني في نفس الصفحة يتحدث عن ترامب ودوره في التستر على جريمة الاغتيال. أما المقطع الثالث فخصصه “وولف” للحديث عن السعودية وعن المشاكل القائمة في العائلة المالكة وعن دعمها للتنظيمات الإرهابية وعن تستر ترامب على كل هذه القضايا لاسباب خاصة و تجارية بحتة.

أما ما يهم في الكتاب هو المقطع الرابع في نفس الصفحة المذكورة اعلاه وهو يتحدث عن ابـن سلمان ومشكلته المزمنة في تعاطي الكوكايين منذ الصغر والإدارة الأمريكية تعلم هذا, اما اختفاؤه لأيام عن انظار الإعلام فيكون فيها برحلة مخيفةعلى الأقل لمرافقيه على متن يخته الجديد حيث يأخذ راحته بالتعاطي و يقضي الساعات الطوال على البلايستايشن.

ويصف الكاتب ابن سلمان بالمشاكس و صعب المراس والغير منضبط الذي لا يمكن السيطرة عليه, تماماً مثل ترامب. ويقول الكاتب أن ابن سلمان اعتاد أن يُخضع لحكمه كل من يعارضه الراي من العائلة المالكة مستخدماً العنف الشديد لتحقيق هدفه بشكل يفوق ما تم اعتياده من وحشية في اوساط الحكم, و اكثر شخصية يشبهها ابن سلمان هي شخصية “توني مونتانا” في فيلم “سكارفايس”.