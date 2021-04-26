المشهد اليمني الأول

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو طردت دبلوماسيا إيطاليا واحدا ردا على إجراء مماثل من جانب روما.

وذكر بيان أنه “تم فى 26 أبريل الجارى توجيه دعوة إلى السفير الإيطالى لدى موسكو بى. تيراتشانو لزيارة وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمه مذكرة تتضمن إعلان مساعد الملحق لشئون الدفاع لدى السفارة الإيطالية فى روسيا الاتحادية كا.باتشيفيتشي شخصية غير مرغوب فيها ردا على الأعمال غير الودية وغير المبررة بالكامل من قبل السلطات الإيطالية تجاه الملحق العسكرى لدى السفارة الروسية فى روما”.

وأفاد البيان: “بأنه من الضرورى أن يغادر الموظف المذكور أعلاه الأراضى الروسية خلال الساعات الـ24 المقبلة”.

من جهتها أعربت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الاثنين، عن أسفها لقرار موسكو طرد الملحق البحرى الإيطالى لديها، واصفة القرار بأنه غير عادل ولا أساس له.

وقالت الخارجية الإيطالية فى بيان “علمنا بأسف عميق قرار الاتحاد الروسى طرد الملحق البحري بالسفارة الإيطالية في موسكو مع إمهاله 24 ساعة للمغادرة… نحن نعتبر القرار لا أساس له وغير عادل لأنه انتقام من إجراء مشروع اتخذته السلطات الإيطالية دفاعا عن أمنها”.

وكانت إيطاليا قد طردت مؤخرا اثنين من مسؤولى السفارة الروسية بعد أن تم القبض على ضابط البحرية الإيطالية، والتر بيوت، وهو يسلم أحدهما أسرارًا عسكرية.