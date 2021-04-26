المشهد اليمني الأول

خرج المئات في مدينة عدن التي تسيطر عليها مليشيا الاحتلال الاماراتي السعودي للتنديد بتدهور الخدمات وانهيار الوضع المعيشي من ماء وكهرباء ورواتب.

وقالت مصادر اعلامية بان التظاهرات تجددت مساء اليوم وسط تنامي الغضب الشعبي بالمحافظة التي تشهد تظاهرات شبه يومية للتنديد بانهيار الوضع المعيشي.. وسط انتشار مكثف لمليشيا الاحتلال ومدرعاتهم.

حيث طاف المتظاهرون شوارع المدينة كريتر رافعين لافتات مناوئة للاحتلال ومنددة بتدهور الوضع الاقتصادي.

ويعاني ابناء المدينة الساحلية من تردي الخدمات الاساسية وانقطاع للكهرباء والمياه في ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاساسية بفعل انهيار العملة وانتشار الفوضى الامنية والقتل خارج القانون.