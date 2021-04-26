شرطة إب.. تضبط قاتل 3 أطفال في بعدان

المشهد اليمني الأول

ضبطت شرطة محافظة إب متهما بقتل 3 أطفال من أسرة واحدة في منطقة وادي الجنات بمديرية بعدان.

وأوضح البحث الجنائي بالمحافظة انه تلقى في صباح يوم الخميس 21 ابريل بلاغا عن وجود جثث لثلاثة من الأطفال في الطريق العام بقرية الأديب بوادي الجنات في مديرية بعدان، وعند وصول فريق البحث الجنائي وجد الجثث وعليها أثار لعدد من الطلقات النارية من بندق آلي، وقد تم التعرف على هوية المجني عليهم وهم

المجني عليه الطفل “أنور عبده مصلح العمير”-19عاما – وشقيقه المجني عليه الطفل “نور الدين عبده مصلح العمير” -17عاما. وابن عمهما المجني عليه الطفل ” محمد نعمان أحمد مصلح العمير” -12عاما.

وبعد عملية البحث والتحري والمتابعة وجمع الاستدلالات من قبل المختصين في البحث الجنائي والأدلة الجنائية، تم الكشف عن هوية القاتل وضبطه مع السلاح المستخدم في الجريمة، وهو المدعو ” عامر احمد سعيد فيروز” البالغ من العمر 30 عاما (من أهالي قرية الملحة بمديرية المخادر ،ويسكن في جربان وادي الملحمة).

وقد اعترف الجاني بارتكابه جريمة قتل الثلاثة الأطفال، وجاء في اعترافه أنه أقدم على قتلهم بسبب خلال بينه وبين وشقيقة المجني عليهما “انور، ونور الدين العمير” والتي كانت زوجته وطلقها قبل ما يقارب العام.