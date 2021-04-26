المشهد اليمني الأول

قامت السلطات السعودية بالقبض على أن الفنان والملحّن اللّبناني سمير صفير إذ انقطعت اخباره في السعودية منذ 5 أيام، حيث قدمت قوى أمنية كبيرة الى مكان إقامته وقامت بإعتقاله ومنذ ذلك الحين لا يوجد أي معلومات عنه.

ونُصحت عائلة صفير من قبل مسؤولين لبنانيين في السعودية بعدم المراجعة حتى جلاء الصورة.

وفي السياق قال الناشط حسين بزي في تغريدة على حسابه بتويتر أن “النّظام السعودي “يغدُر” بالمُلحّن #سمير_صفير ويخطفه ويضعه في سجن “دلهون” المُخصص للمعارضين السياسيين بعد دعوته من قبل وزارة الإعلام السعودية لتكريمه وعدد من الفنانين وذلك بسبب تأييد “صفير” للرئيس “ميشال عون” وإطلاقه مواقف يعتبرها النظام السعودي مُناهضة له” .. علما انه لا يوجد في السعودية سجن بإسم “دلهون”.

وقال السفير السعودي البخاري لمن راجعوه بقضية خطف الفنان سمير صفير: لا تراجعونا بهذا الموضوع..

ولم يتمكن أصدقاء صفير من التواصل معه داخل السجن حيث تبلغوا أنه لا يزال يخضع للتحقيق ومَمنوع من الزيارة.

الجدير ذكره أن الفنان صفير معروف بمواقفه السياسية المؤيدة بشكل كبير للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر.