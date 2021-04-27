المشهد اليمني الأول

نُظمت بمديريات الظهار والمشنة وذي السفال بمحافظة إب اليوم وقفات احتجاجية للتنديد بجريمة قتل عصام الخضر وطفلته ثريا من أبناء إب المغترب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ففي وقفة احتجاجية بمديرية الظهار بحضور وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل، استنكر المشاركون جريمة قتل المغترب اليمني الخضر وطفلته من قبل عصابة أمريكية في دولة تدّعي الحرية والتحضر والعدالة والأمن.

واعتبر بيان صادر عن الوقفة هذه الجريمة البشعة وصمة عار في جبين المنظمات الحقوقية والإنسانية التي اتسم موقفها بالصمت المعيب، مندداً بالتعامل غير المسؤول من قبل أجهزة الأمن الأمريكية وتهاونها في ضبط الجناة.

إلى ذلك ندد أبناء مديرية المشنة في وقفة احتجاجية بجريمة حرق وقتل اليمني عصام الخضر وطفلته في منزلهم بالولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا المشاركون في الوقفة بحضور مدير المديرية علي البعداني ومشرف المديرية محمد الشامي، إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف وإدانة إقدام عصابة أمريكية على قتل اليمني عصام الخضر وطفلته في أمريكا.

وطالب بيان صادر عن الوقفة النظام الأمريكي بسرعة الكشف عن الجناة ومحاكمتهم بصورة علنية .. داعياً الجالية اليمنية بأمريكا بتشكيل لجنة من المحامين والحقوقيين لمتابعة القضية والضغط على الأجهزة المعنية القيام بمهامها وواجباتها في هذه القضية.

كما استنكرت وقفة احتجاجية بمديرية ذي السفال، بحضور وكيل المحافظة علي بن علي النوعة ومدير مديرية السياني أشرف الصلاحي ومشرف ذي السفال إسحاق وجيه الدين، جريمة قتل المغترب اليمني الخضر وطفلته بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ودعا بيان صادر عن الوقفة، المنظمات الحقوقية إلى القيام بدورها في إدانة الجريمة .. لافتين إلى أن ما تعرض له المغترب اليمني بأمريكا لا يقل بشاعة عمّا تعرض له المواطن الأمريكي من ذي البشرة السوداء من اعتداء، حرك عقبها المظاهرات والوقفات الاحتجاجية بالمدن والمناطق الأمريكية.