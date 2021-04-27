المشهد اليمني الأول

أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، أن الوزارة ستكون سنداً وعوناً للسلطة القضائية وشريكاً أساسياً في تحقيق العدالة.

وتطرق القاضي العزاني، خلال اجتماع موسع اليوم ضم قيادات ومدراء العموم بالوزارة، إلى دور وزارة العدل وموظفيها في تطوير العمل وجهود القيادة السابقة في تحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري في مختلف القطاعات .. مؤكداً مواصلة العمل لتصحيح الاختلالات وتجويد الأداء.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ونائب مدير المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، شدد وزير العدل على أهمية تعزيز الانضباط الوظيفي والالتزام بالإجراءات القانونية عند تنفيذ المهام العدلية والتحلي بروح المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء العام للوزارة.

وحث الكادر الوظيفي بالوزارة على بذل المزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان والعمل على تحسين الأداء وتسخير الإمكانات لإنجاز معاملات المواطنين.

ولفت القاضي العزاني إلى أهمية العمل وفقاً لمنهجية وأسس تخطيطية مدروسة وعملية تتوافق مع المحددات الأساسية للحكومة وحسب توجيهات القيادة السياسية ومجلس القضاء الأعلى.

واستمع وزير العدل، من المختصين في مركز معلومات القضاء خلال تفقده لسير العمل في قطاعات وإدارات وأقسام الوزارة، إلى شرح حول مستوى الإنجاز بالمركز في مجالي الأتمتة والربط الشبكي للمحاكم.

وشدد على ضرورة العمل الجاد والسير بخطى ثابتة وسرعة الإنجاز للأنظمة والبرامج ومنها نظام التوثيق والأمناء الشرعيين والذي يقدّم خدماته للمواطنين بما يسهم في تسهيل وتوثيق معاملاتهم.