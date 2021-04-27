المشهد اليمني الأول

توقع وزير الخارجية العُماني السابق، يوسف بن علوي، حدوث ربيع عربي ثان.

وقال علوي في تصريحات للتليفزيون العُماني: “ربيع واحد لا يكفي”، وأضاف أن الأسباب والأوضاع التي دعت إلى حدوث الربيع العربي في عام 2011، تتشابه مع الأوضاع الحالية في أغلب الدول العربية.

وتابع: “كيف كانت الأسباب التي دعت إلى الربيع الأول؟ وهل الآن تغير الأمر أم يحتاج إلى ربيع ثاني”.

وأشار إلى وجود إشارات تبشر بهذا الربيع. وقال علوي إن “الأمر يتوقف علي كيفية إشعال فتيل هذا الربيع”، مشيرا إلى أنه قبل حدوثه يمكن احتواءه لكن بعد ذلك سيكون من الصعب السيطرة عليه.