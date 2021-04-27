المشهد اليمني الأول

علّق اتحاد نقابات المزارعين في لبنان، على قرار السعودية بوقف استيراد المنتجات الزراعية اللبنانية، داعيا لأن لا يكون لبنان عرضة للابتزاز من أي طرف كان.

وفي بيان اليوم الاثنين ودعا رئيس الاتحاد جهاد بلوق رئيس الجمهورية والحكومة وكل الفاعليات السياسية والهيئات الزراعية والمعنيين بشأن تصريف الانتاج الزراعي سيما التجار، بالعمل السريع لفتح أسواق جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة.

كما طالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم الوطنية كل من جانبه للعبور إلى بر الأمان أمام هذه الأزمات المفتعلة لأغراض مكشوفة وغير خافية على أحد.

إن اتحاد نقابات المزارعين في لبنان يطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم الوطنية كل من جانبه للعبور إلى بر الأمان أمام هذه الأزمات المفتعلة لأغراض مكشوفة وغير خافية على أحد، ونضع أنفسنا وكل إمكانياتنا وعلاقاتنا في خدمة أهلنا.

ونطالب أيضا منظمات المجتمع الأهلي الزراعي بتحرك باتجاه الملحقيات التجارية للدول الصديقة للبنان للعمل على فتح أسواق لتصريف إنتاجنا. ونتمنى من فخامة رئيس الجمهورية تشكيل لجنة طوارئ من الوزارات المعنية وممثلي الهيئات الزراعية في لبنان لمتابعة ومعالجة هذه الأزمة وحلها.