المشهد اليمني الأول

أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن شركة “دراياد جلوبال” للأمن البحري بأنها تلقت “تقارير غير مؤكدة” عن تعرض سفينة، ربما تكون السفينة “أن.سي.سي الدمام”، للهجوم قبالة ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر.

ولم يصدر تأكيد عن السلطات السعودية للحادث، فيما قالت منظمة التجارة البحرية البريطانية (يو كيه ام تي او) إنها على علم بتقارير عن حادثة قرب ميناء ينبع السعودي و”جاري تحري الأمر”.

وفي الوقت نفسه، زعم المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن “تركي المالكي”، أنه تم اعتراض وتدمير زورق ملغم ومسيّر عن بعد صباح الثلاثاء، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وادعى “المالكي” أن الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق الملغم والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل (ينبع)، وتم التعامل معه وتدميره حسب قواعد الاشتباك.

وأضاف أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها.

وأكد “المالكي” أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.