المشهد اليمني الأول

شيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثمان فقيد الوطن والقوات المسلحة اللواء الركن يحيى الشامي مساعد القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي وفاه الأجل أمس بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.

كما تم تشييع جثامين شهداء الوطن والقوات المسلحة المقدم علي عبدالله منيف والرائد أسامة محمد الكحلاني والملازم أول خالد عبده الحفصي والملازم أول عبدالغني أحمد الجوهري والملازم ثاني باسم عبدالسلام الريح والمساعد محمد علي عبيد والمجاهد زياد صالح عقبات والفقيد محمد قاسم الغزي، الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن ضد جحافل الغزاة والمرتزقة.

وخلال مراسم التشييع التي تقدمها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي والنائب العام القاضي محمد الديلمي ووزراء النقل عامر المراني والتجارة والصناعة عبدالوهاب الدرة والثقافة عبدالله الكبسي وأهالي وأقارب الشهداء، أشاد المشيعون بمناقب ودور فقيد الوطن والقوات المسلحة الفريق الركن يحيى الشامي وإسهاماته في خدمة الوطن من خلال مناصبه القيادية التي تقلدها في المجالين العسكري والمدني.

وثمنوا الدور البطولي والمواقف الشجاعة للشهداء وزملائهم وهم يذودون عن حمى الوطن ويتصدون بكل بسالة لقوى العدوان والمرتزقة والعناصر الإرهابية جرت مراسم التشييع لجثمامين الفقيد الشامي والشهداء الذين توشحت بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتهم كل شهيد في مسقط رأسه.

شارك في التشييع محافظ إب عبدالواحد صلاح ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء دكتور عبد القادر الشامي والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبدالباري الشميري ومساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن علي محمد الكحلاني وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات عسكرية.