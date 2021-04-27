المشهد اليمني الأول

جرى مساء اليوم الثلاثاء سحب قرعة منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021 لكرة القدم بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي “فيفا“. وأسفرت قرعة البطولة التي من المقرر إقامتها في قطر من 1 ولغاية 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، عن مجموعات قوية.

وسيشارك في نهائيات البطولة التي تقام على 6 ملاعب، 16 منتخبا، وستوزع على أربع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل كل مجموعة ووصيفه.

وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تنظيم البطولة بشكل مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم.

وفيما يلي نتائج القرعة

المجموعة الأولى

– قطر

– العراق

– الفائز من مباراة عمان × الصومال

– الفائز من مباراة البحرين × الكويت

المجموعة الثانية

– تونس

– الإمارات

– سوريا

– الفائز من مباراة موريتانيا × اليمن

المجموعة الثالثة

– المغرب

– السعودية

– الفائز من مباراة الأردن × جنوب السودان

– الفائز من مباراة فلسطين × جزر القمر

المجموعة الرابعة

– الجزائر

– مصر

– الفائز من مباراة لبنان × جيبوتي

– الفائز من مباراة ليبيا × السودان

قرعة التصفيات

الفائز من مباراة عمان × الصومال

الفائز من مباراة لبنان × جيبوتي

الفائز من مباراة الأردن × جنوب السودان

الفائز من مباراة البحرين × الكويت

الفائز من مباراة موريتانيا × اليمن

الفائز من مباراة فلسطين × جزر القمر

الفائز من مباراة ليبيا × السودان