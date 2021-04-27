أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وأشار العميد سريع...