المشهد اليمني الأول

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 17 غارة على محافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني، أن طيران العدوان استهدف بـ 17 غارة مديرية صرواح.

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