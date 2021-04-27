الرئيسية أخبار وتقارير جرائم العدوان تصعيد مأرب.. طيران الـ؏دوان يشن 17 غارة على مأرب تصعيد مأرب.. طيران الـ؏دوان يشن 17 غارة على مأرب أخبار وتقاريرجرائم العدوان تصعيد مأرب.. طيران الـ؏دوان يشن 17 غارة على مأرب 27 أبريل، 2021 40 المشهد اليمني الأولشن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 17 غارة على محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني، أن طيران العدوان استهدف بـ 17 غارة مديرية صرواح. مقالات ذات صلةمقالات لنفس الكاتب رهان الغزاة والمرتزقة على “مأرب” يلفظ انفاسه الاخيرة معركة مأرب.. عقارب الساعة تقترب من حسم المعركة “المدينة قاب قوسين أو أدنى” حسين العزي: يؤكد على هروب قادة المرتزقة من مأرب تسجيل الدخول مرحبا! تسجيل الدخول إلى حسابك اسم المستخدم كلمة المرور هل نسيت كلمة المرور؟ احصل على المساعدة استعادة كلمة السر استعادة كلمة المرور البريد الإلكتروني الخاص بك سيتم إرساله بالبريد الالكتروني كلمة سر لك. المقالات المميزة سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط 28 أبريل، 2021 أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وأشار العميد سريع... معركة مأرب.. عقارب الساعة تقترب من حسم المعركة “المدينة قاب قوسين... 28 أبريل، 2021 حسين العزي: يؤكد على هروب قادة المرتزقة من مأرب 28 أبريل، 2021 محمد علي الحوثي: هذه شروطنا لوقف الحرب في مأرب 28 أبريل، 2021 التدخلات الأمريكية العدوانية المباشرة في اليمن 2018م – 2020م 27 أبريل، 2021