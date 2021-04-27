المشهد اليمني الأول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة.

وأشار مركز الأرصاد في نشرته الجوية تلقت، الى استمرار واشتداد حالة عدم الاستقرار في الأجواء يرافقها هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد على أجزاء من المرتفعات الجبلية من لحج جنوباً وحتى صعده شمالاً وخاصة محافظات صعده، عمران، صنعاء، حجه، المحويت، ذمار، ريمه، إب، تعز.

وأفاد بأن لأمطار قد تمتد لتشمل الهضاب الداخلية في الجوف، شبوة، مأرب ،البيضاء؛ والسواحل الجنوبية والمناطق الداخلية منها في لحج، عدن، أبين، شبوة مع احتمال هطول امطار متفرقة على محافظات حضرموت والمهره وأرخبيل سقطرى ؛وفي السواحل الغربية والمناطق المحاذية لسهل تهامة.

ولفت مركز الأرصاد إلى استمرار الأجواء الحارة نهارا على الصحاري والهضاب الداخلية وأجزاء من المحافظات الساحلية في عدن، أبين، شبوة، المهرة، حضرموت ، وكذا في مأرب و الجوف و تتراوح مابين 31-37 درجة مئوية.

وحذر مركز الأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ، ونصح بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الاودية الاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار. ونبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب هطول الامطار والسحب المنخفضة ؛وفي المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة .

وذكر مركز الأرصاد أن أمطاراً متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية هطلت يوم أمس على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية واغلبها خارج نطاق محطات الرصد الجوي. وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت ذمار : 23.0 ملم ،صنعاء : 6.2 ملم، المحويت : 4.0 ملم ، تعز : 37.3 ملم .