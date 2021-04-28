المشهد اليمني الأول

أكد عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي ان دول العدوان هي من تفرض خيار الصراع في مأرب.

وقال في تغريدة له على تويتر” لا نريد حل الصراع عسكريا لا في مارب ولا في غيرها ولكن دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه تفرض هذا الخيار على الشعب اليمني المحاصر”.

واضاف “لذلك نقول لهم أقرب فرصة لتوقف المعركة بمارب تكمن في إخراج الأجانب والقاعدة وداعش من مارب ولا يبقى فيها إلا أبنائها وهذا خيار اسهل للمبعوث الدولي.

وأكد الحوثي أن أقرب فرصة لتوقف المعركة بمارب هو خروج الأجانب، وداعش والقاعدة منها ولا يبقى في مارب غير أبنائها فهل سيقبلون لتجنيب مدينة مارب ويلات الصراع انا أنصحهم بالخروج”.