المشهد اليمني الأول

قال نائب وزير الخارجية حسين العزي ان عدم حضور قادة المرتزقة تشييع المرتزق عبد الله الحاضري في مأرب يؤكد انهم غادروا مدينة مأرب.

واضاف العزي في تغريدة له على تويتر”عدم حضور قياداتهم العسكرية والمدنية قد يرجح صحة المعلومات التي تتحدث عن فرارهم ومغادرتهم مأرب!”.وهذا يجعلنا نسأل المخدوعين بهم:

لِمَ بقاؤكم؟ولماذا عليكم أن تموتوا نيابة عن منتفعين هربوا وتركوكم؟ وأكد العزي”إننا – رغم ظلمكم لنا ولأنفسكم- مازلنا نرجو لكم السلامة فافعلوها كما فعلوها ولن يلومكم أحد”.