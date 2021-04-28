المشهد اليمني الأول

قال البيت الابيض ان المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي في طريقه إلى الشرق الأوسط لمزيد من المحادثات بشأن إيران .

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، يوم الثلاثاء، إن واشنطن أرسلت مبعوثها الخاص إلى إيران لإجراء محادثات غير مباشرة تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقالت بساكي للصحفيين “أعتقد أن روب مالي في طريقه إلى المنطقة أو هناك الآن للمشاركة في جولة إضافية من المفاوضات”، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

و كان قد أطلع روبرت مالي وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، وممثلي دول مجلس التعاون المشاركين في الاجتماع على آخر المستجدات بشأن المفاوضات الدائرة في فيينا بين مجموعة 5+1 وإيران حول الملف النووي الإيراني، والجهود التي تبذلها الدول الأطراف بهذا الخصوص.