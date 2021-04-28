المشهد اليمني الأول

دشن أمين العاصمة حمود عباد، ورئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا إبراهيم المداني ونائب وزير الزراعة والري الدكتور رضوان الرباعي اليوم الثلاثاء، حملة غرس الأشجار المثمرة بمديرية معين.

وفي التدشين بحضور وكيل الأمانة المهندس عبدالكريم الحوثي والمدير التنفيذي لمؤسسة بنيان المهندس محمد المداني، أشار أمين العاصمة إلى أن هذه الحملة تهدف لتفعيل المشاركة المجتمعية في مجال الزراعة، والتي ينفذها المجلس المحلي بمعين ومكتب الزراعة بالتنسيق مع مؤسسة بنيان.

وأشاد عباد، بتفاعل ومشاركة أبناء مديرية معين في تنفيذ الحملة التي تهدف إلى غرس شتلات الأشجار المثمرة في المرتفعات الجبلية بإحياء ومناطق المديرية.

ولفت إلى أهمية تضافر الجهود المجتمعية والرسمية لإحداث نهضة تنموية وخدمية خصوصاً في مجال الزراعة وصولاٌ إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد أمين العاصمة، حرص السلطة المحلية في حشد المبادرات المجتمعية للاهتمام بالزراعة وتحويل جبال وإحياء وشوارع وحدائق أمانة العاصمة إلى واحات خضراء، تعبر عن روحية اليمنيين وقدرتهم على تجاوز تداعيات العدوان.

من جانبه أعلن رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا، اطلاق مبادرة زراعية لغرس مائة مليون من شتلات الأشجار المثمرة على مستوى المحافظات، لتشجيع المجتمع على التوسع في الزراعة.

ودعا المداني، الجميع إلى التفاعل مع هذه المبادرة لإحداث نهضة زراعية في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي.. منوهاً بمستوى المشاركة المجتمعية بمديرية معين في غرس شتلات الأشجار المثمرة.

بدوره أوضح نائب وزير الزراعة والري، أنه تم اليوم تدشين أكبر مبادرة مجتمعية لزراعة مائة مليون شتلة من مختلف الأشجار المثمرة بالأمانة والمحافظات.

وحث الرباعي، قيادات السلطات المحلية في المحافظات أن تحذوا حذو أمانة العاصمة في تنفيذ مثل هذه المبادرة المجتمعية التي تسهم في التوسع بزراعة الأشجار المثمرة.

وأكد الاستعداد للتعاون لدعم التوجهات الهادفة إلى التنمية الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل المختلفة اللازمة لتوفير الأمن الغذائي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

شارك في الحملة مديرا مديرية معين عبدالملك الرضي ومكتب الزراعة بالأمانة إبراهيم شرف الدين، وعدد من المعنيين واللجنة الزراعية ومؤسسة بنيان.