المشهد اليمني الأول

زامل الله معنا

كلمات| محمد التركي الهلالي

أداء| عيسى الليث

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با أشِبّ نور الهدى في واقعي البائس

واصيح في الشعب للجبهات يتثنّى

حَيّوا المجاهد شعاع الليلة الدامس

حَيّوا الذي قد رفع راسه ولا دَنّا

لاعسعس الليل فاحنّا الضوء والقابس

شعب اليمن قوم ببطولاته يتغنّى

من يوم يخلق ولدنا نحسبه فارس

واللاش والمرتزق مانحسبه مِنّا

وبارق النصر يلشع والعدو خانس

وكفوفنا من دِماء الأحلاف تِتَحنّا

والبدر مثل الدفى في بردنا القارس

وبكل فصل النسايم بالهدى أمنّا

أبناء القبايل رجاله والله الحارس

أنصار ربي المدد في اللفظ والمعنَّى

يا كل مقدام خَبِرِّ للذي جالس

ذي يحسبوا الحلف معهم ربنا مَعنّا

قم يا أحمر العين وابقى للعدو داعس

لاكنت لله بايع مثلما بِعنّا

بلغ تحالفهم لا غبراء ولا داحس

شعب اليمن قد تِنَّظف غَبنهم غبنَّا

ومن تِجَنّد مَعاهم في المَدَىَ عَاكس

بانِمسَحَه مَسَح باليسرى وباليمنّى

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