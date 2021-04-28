المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأشار العميد سريع الى تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

وأضاف العميد سريع يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا العزيز.

وكان أعلن العميد سريع، يوم الإثنين الماضي، استهداف سلاح الجو المسير نفس القاعدة بخميس مشيط بنوع قاصف 2K محققة إصابة دقيقة.