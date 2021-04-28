المشهد اليمني الأول

أعلن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، خلال لقائه رئيس الوفد اليمني الوطني المفاوض محمد عبد السلام في مسقط، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات يمنية يمنية.

والتقى وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، الموجود في عمان، اليوم (الأربعاء) مع “محمد عبد السلام” كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية.

وعبر ظريف خلال لقائه عبدالسلام عن أسفه لظروف حرب السنوات الست المفروضة على الشعب اليمني، ودعا إلى إنهاء الحرب ورفع الحصار عن هذا البلد.

وجدد ظريف وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية، وجدد دعم إيران وقف إطلاق النار وإجراء المحادثات اليمنية اليمنية.

بدوره أعرب محمد عبد السلام خلال اللقاء عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اليمني، وأطلع ظريف على آخر التطورات في اليمن.