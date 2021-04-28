المشهد اليمني الأول

أعلنت جماعة «دراياد غلوبال» لأمن الملاحة على «تويتر»، أمس الثلاثاء أنها تلقّت «تقارير غير مؤكدة» عن تعرّض سفينة، ربما تكون السفينة «إن.سي.سي الدمام»، لهجوم قبالة ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر.

ورداً على هذه التقارير، نفى الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، عبدالله الدبيخي، هذه الأخبار، مؤكداً أن «أياً من سفن الشركة لم تتعرض لهجوم».

وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، أنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر صباح الأثنين بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

كذلك، ذكر المالكي، أن «الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخّخ والمسيّر عن بعد في مياه البحر الأحمر مقابل مدينة ينبع السعودية، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره وفق قواعد الاشتباك» -حد زعمة-.