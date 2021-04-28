المشهد اليمني الأول

كشف السيد عبد الملك الحوثي، معلومات خطيرة حول عصابات الاتجار بالأطفال في اليمن.

وقال السيد عبد الملك في محاضرته الرمضانية الـ 15 إن الأجهزة الأمنية كشفت قبل أشهر عن وقوع عصابات إجرامية تتاجر بالأطفال، ممن يتم تهريبهم إلى السعودية ودول الخليج واستغلالهم في عدة مجالات.

وأضاف أن العصابات تقوم بفرز الاطفال إلى ثلاث فئات الاصحاء منهم يباعون بالأعمال الشاقة والتهريب، والبعض منهم يباعون للاستغلال الجنسي والبعض يستغلون للتسول لصالح تلك العصابات.

ولفت السيد عبد الملك الحوثي إلى أن تلك العصابات تمارس الاتجار بالأعضاء البشرية للأطفال، مؤكداً في سياق محاضرته أن تلك العصابات مرتبطة بالمافيا الأوروبية والأمريكية.

وأوضح أن العصابات الإجرامية تقوم بشراء الأطفال من آباءهم مقابل مبالغ مالية وتهريبهم للسعودية ودول أخرى.