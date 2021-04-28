المشهد اليمني الأول

كشف مسؤولون في البحرية الأمريكية إن مجموعة من زوارق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ، ضايقت سفينتين أمريكيتين لخفر السواحل في وقت سابق من هذا الشهر في الخليج الفارسي، وهو أول حادث من نوعه منذ عام.

وقع الحادث في 2 أبريل / نيسان، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة وإيران أنهما ستجريان مفاوضات لتجديد الاتفاق النووي متعدد الأطراف لعام 2015. بدأت تلك المحادثات في وقت سابق من هذا الشهر في فيينا. لم يتم الكشف عن الحادثة من قبل.

وأكد مسؤولو البحرية الأمريكية وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال الأمريكية” أن ثلاث سفن هجوم سريع وسفينة واحدة تعرف بإسم Harth 55 ، وهي سفينة دعم ثنائية الهيكل يبلغ ارتفاعها 180 قدمًا ، اجتاحت سفينتي خفر السواحل أثناء قيامهما بدوريات في المياه الدولية في الجزء الجنوبي من الخليج الفارسي.

وقال مسؤولون إن السفينة الأكبر عبرت مراراً وتكراراً أمام مقدمتي السفينتين الأمريكيتين، مونوموي ورانجيل، على بعد 70 ياردة. وقال مسؤولون في البحرية إن ذلك أجبر رانجل على القيام بمناورات دفاعية لتجنب الاصطدام.

وأصدر أطقم السفن الأمريكية إنذارات متعددة على مدى ثلاث ساعات فيما استمرت السفن الإيرانية في الرنين عليها. رد طاقم Harth 55 على الاستفسارات اللاسلكية من برج إلى برج لكن السفينة واصلت المناورات غير الآمنة، حسب قول القائد. ريبيكا ريباريتش ، المتحدثة باسم الأسطول البحري الخامس الذي يشرف على المنطقة. ولم يتضح ما نقلته الطواقم الإيرانية عبر الراديو.