المشهد اليمني الأول

كشف الدكتور ‘جيورجي سابيغو’ العلامات التي تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ومن الأشخاص الذين يشكل الارتفاع خطورة على حياتهم.

ويشير الدكتور سابيغو، إلى أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يعتبر سببا للعديد من الأمراض. ولكن أين تكمن خطورة هذا الارتفاع وهل يمكن تشخيص ارتفاع مستوى الكوليسترول استنادا إلى علامات خارجية.

ويقول، “يختلف التركيب الكيميائي للكوليسترول الجيد عن السيء. الكوليسترول السئ (الضار) يحفز تطور تصلب الشرايين، ما يسبب تلف شرايين الدماغ والقلب والأمعاء وحتى في الساقين.