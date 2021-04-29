المشهد اليمني الأول

حيا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أهل القدس المحتلة لمواجهة العدو الإسرائيلي.

وأشاد “بالهمة العالية لأهل القدس وخصوصا لشبابها المتواجدين بالساحات ويواجهون جنود العدو المدججين بالسلاح”.

ونوه السيد نصر الله في كلمة له مساء الأربعاء خلال حديثه الرمضاني الأسبوعي على شاشة قناة المنار “بالتضامن مع القدس من قبل الضفة المحتلة ودخول قطاع غزة على المسألة لفرض معادلات”.

وقال السـيد “هذه كلها من الأمور التي يجب أن تحظى بالعناية المناسبة”، موضحًا أنه سيتحدث بعد أيام عن ذلك بالتفصيل في يوم القدس العالمي.

من جهة ثانية، عزى السيد نصر الله “المرجعية الدينية والشعب والدولة والمؤسسات والقوى في العراق بحادثة الحريق في المستشفى ببغداد الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى”، متمنيا لعوائل الشهداء الصبر وللجرحى الشفاء العاجل”، معبرا عن أمل أن “لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة”.

في سياق آخر، بارك السيد نصر الله بولادة الإمام الحسن بن علي(ع) سيد شباب أهل الجنة، ابن فاطمة الزهراء وابن بنت رسول الله(ص) الذي تحمل مسؤولية قيادة الأمة في أصعب الظروف والمراحل”.

ولفت السـيد نصر الله إلى “ذكرى واقعة معركة بدر وهي المعركة التي أسست لمرحلة جديدة للمسيرة النبوية وانطلاقة الإسلام، خلدها القرآن الكريم لما فيها من عبر في كل الأزمنة والأمكنة للمجاهدين”.