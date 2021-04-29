المشهد اليمني الأول

شُيعت بصنعاء امس جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة الابطال الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن بعدد من الجبهات.

حيث تم تشييع جثامين الشهداء العميد بشير حسين الغليسي والعقيد اسماعيل حسين المروني والمقدم صقر محمد قهبر والمقدم علي طالب الشريف والرائد علي عبدالله بالليل والرائد شهاب ابراهيم يوسف والرائد اسامة عبدالملك الكحلاني والرائد زكريا محمد العلوي والرائد عبدالله علي غليس والرائد سليمان محمد العلوي والرائد اسحاق محمد الاهنومي والرائد امجد محمود الاهنومي والملازم اول عبدالوهاب محمد الوشلي والملازم الثاني محمد مهدي المواقري والمساعد ميثاق عبدالله المحنشة والشهيد المجاهد عبدالله قاسم جحاف.

وخلال مراسم التشييع التي تقدمها محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان ووكيل وزارة الارشاد صالح الخولاني ومستشار وزير الداخلية اللواء عبدالرزاق المؤيد واركان حرب محور البيضاء العميد فيصل القعود ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح، أشاد المشيعون بالملاحم البطولية والانتصارات العظيمة التي سطرها الشهداء بدمائهم الزكية وهم يتصدون لأعداء الوطن والشعب في مختلف الجبهات.

وقد جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم مواراتها الثرى كل شهيد في مسقط راسه.

شارك في التشييع وكيلا محافظتي ذمار فهد المروني وعمران محمد المتوكل وقائد اللواء الثالث مشاه جبلي العميد الركن حسين علي المقدشي ومدير امن محافظة البيضاء العميد عبدالله العربجي ومدير عام العلاقات والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية العميد منصور اللكمي ومدير مدرسة الاستخبارات العميد الركن محمد اسحم ومدير مكتب قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد علي حسين الشرفي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية وزملاء واقارب الشهداء وجمع غفير من المواطنين.