المشهد اليمني الأول

حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين، من تدفق السيول وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار في معظم المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتوقع مركز الأرصاد في نشرته الجوية، استمرار واشتداد حالة عدم الاستقرار في الأجواء ويرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد على مناطق من المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى تعز جنوباَ على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز، والضالع .

وأشار مركز الأرصاد الى أن الأمطار ستشمل الهضاب الداخلية والصحارى و مناطق متفرقة من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، لحج، مأرب والجوف، و السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية في محافظات المهرة، حضرموت، شبوة ،أبين، عدن ولحج. وأفاد بأن امطار خفيفة ستهطل على أرخبيل سقطرى و السواحل الغربية والمناطق المحاذية لسهل تهامة.

ودعا مركز الأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار إلى اخذ الحيطة و الحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب والسحب المنخفضة. وذكر مركز الأرصاد أن أمطارًا متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية هطلت يوم أمس على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية وكانت معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في محطات الرصد بلغت في عتق : 58.0 ،إب : 23.4 ، صنعاء (حدة) : 11.5 ،صنعاء (المطار) : 09.5 ،السدة- إب : 05.3 ، ريمة : 05.2 ،الكدن – الحديدة : 05.0 ، ذمار : 02.0 ، عمران : 01.5، المعافر (تعز) : 01.4 ،صعدة : 00.2 .