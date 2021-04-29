المشهد اليمني الأول

رحلت قوات العدو الصهيوني، اليوم الخميس، عشرات العوائل الفلسطينية من خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، فيما شرع مستوطنون ببناء بؤرة استيطانية جديدة جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات: إن قوات العدو اقتحمت الخربة، وسلمت إخطارات مكتوبة لجميع العائلات، لإخلاء مساكنهم، بدعوى إجراء تدريبات عسكرية يوم الاثنين 3/5/2021.

وتنفذ قوات العدو تدريبات عسكرية في منطقة الأغوار، تهجر خلالها الفلسطينيين، كما تترك وراءها مخلفات تتسبب بين الحين والآخر بوقوع ضحايا.

وفي سياق منفصل شرع مستوطنون اليوم الخميس، ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في قرية زنوتا جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ووفقا لوكالة “صفا” أفاد ممثل مجلس قروي زنوتا عادل الطل باقتحام مجموعة من المستوطنين أراض تعود لعائلة جبارين، والبدء ببناء بؤرة استيطانية جديدة.

ودعا الطل إلى مساندة أصحاب الأراضي ودعمهم في مواجهة محاولات المستوطنين للسيطرة على أراضيهم.