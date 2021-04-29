المشهد اليمني الأول

ذكرت القناة السابعة العبرية، اليوم الخميس، أن رئيس حكومة احتلال العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصل لمرحلة اليأس لعدم قدرته على تشكيل الحكومة.

وقال الصحفي الإسرائيلي المتطرف حجاي هوبرمان للقناة السابعة، إن نتنياهو وصل إلى مرحلة اليأس من إمكانية تشكيل الحكومة وآن الأوان لكي يغادر المشهد خصوصا بعد فشله تشكيل الحكومة للمرة الرابعة.

ودعا هوبرمان، الذي يعمل بصحيفة “متساف روح” الناطقة باسم اليمين المتطرف إلى” تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على أحزاب من اليمين المتطرف كحزب يمينا بزعامة وأحزاب الوسط كحزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد، لتجنب العودة إلى مربع الانتخابات للمرة الخامسة باعتبارها كارثة على إسرائيل” على حد قوله.

وأشار إلى أن الأزمة السياسية التي تعيشها الكيان المحتل منذ عامين أدت إلى تعطيل جزئي للمؤسسات وتعطيل العديد من المشاريع الأمنية الهامة بسبب عدم إقرار ميزانية منذ عام 2019.