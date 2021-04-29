المشهد اليمني الأول

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل خلية تسمى بـ”عرب شركس”، خططت لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتم الكشف عن تفاصيل الخلية تزامنا مع عرض أحداث الحلقة الـ”15″ من مسلسل “الاختيار 2″، خلال مواجهة بين قوات الأمن وعناصر بمنطقة ” عرب شركس” التي كانت تخطط لتنفيذ عدد من الاغتيالات مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقا لصحيفة “المصري اليوم” تقع منطقة عرب شركس في محافظة القليوبية اتخذها تنظيم أنصار بيت المقدس مسرحا لتجهيز سيارات مفخخة لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الشرطة والجيش.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة المنطقة بعد معركة تبادل فيها الطرفان أطلاق النيران وتم القبض علي عناصر الخلية.