المشهد اليمني الأول

تصدر اليمنيون المرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية أجمع في مسابقة شراء العقارات السكنية في تركيا خلال العام الماضي.

حيث بلغ أعمالي العقارات التي تم شراءها1181 عقاراً ليدخلوا ضمن قائمة أعلى 20 جنسية حول العالم شراءً للعقارات السكنية في تركيا. وكان معهد الإحصاء التركي، قد اعلن أن اليمن تصدر المرتبة الأولى في قائمة الدول العشرة الأولى التي يقبل مواطنوها على شراء العقارات في تركيا.

وفي الأشهر التسعة الأولى من 2019 على سبيل المثال، بلغ عدد المنازل التي اشتراها الأجانب في تركيا 32.268 منزلاً حسب صحيفة “زمان التركية”، وكان لافتاً احتلال اليمنيين المرتبة الأولى على قائمة أكثر الأجانب شراءً للعقارات في تركيا.

ونقلت الصحيفة، أن اليمنيين كانوا أكبر المقبلين على شراء العقارات في تركيا، وارتفعت نسبتهم في 2019 بما يعادل 536% مقارنةً مع الفترة نفسها في 2015، وبلغت بين يناير(كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) الماضي، 1082 مقابل 170 منزلاً في 2015.

وبهذا النمو، أزاح اليمنيون لأول مرة العراقيين والإيرانيين من صدارة قائمة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في تركيا في السنوات الخمس الماضية.

ويؤكد مراقبون ان غالبية رؤوس الأموال اليمنية في تركيا من الاخوان المسلمين الذين تاجروا بالقضية الوطنية وباعوا الوطن وفروا بالاموال ليستثمروها في تركيا الحاضنة الكبرى لاخوان اليمن.