المشهد اليمني الأول

سقط برشلونة أمام ضيفه غرناطة بالخسارة 1-2، على ملعب كامب نو، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

تقدم البارشا بهدف ليونيل ميسي في الدقيقة 23 ورد الضيوف بهدفين لداروين ماتشيز وخورخي مولينا في الدقيقتين 63 و79. وفرط البارشا في فرصة ثمينة لاعتلاء صدارة الليجا في وقت حاسم من المنافسة على اللقب. وتجمد رصيد بلوجرانا عند 71 نقطة في المركز الثالث متساويا مع ريال مدريد، تاركا رأس الترتيب لأتلتيكو مدريد (73 نقطة).

ورفع غرناطة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثامن.

سيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول لكن دون خطورة حقيقية على مرمى منافسه، عبر محاولات خجولة من جريزمان وصامويل أومتيتي، واختراقات غير مؤثرة من دي يونج وموريبا. وفض ميسي الاشتباك بعد تبادل الكرة مع جريزمان، قبل أن يسدد النجم الأرجنتيني بقوة في الزاوية اليسرى، مسجلا الهدف الأول.

في المقابل، هدد لويس سواريز مهاجم غرناطة مرمى تير شتيجن بفرصة وحيدة. فقد بدأ البارشا الشوط الثاني بأداء هجومي أفضل نسبيا، لكن أنطوان جريزمان وسيرجي روبيرتو، أضاعا فرصتين لتعزيز التفوق الكتالوني.

تكتل الضيوف بكثافة عددية كبيرة أمام مرماهم مع الاعتماد على الانطلاق بهجمات مرتدة لسولدادو ولويس سواريز وماتشيز. ومن إحدى المحاولات النادرة، تعثر مينجويزا في اللحاق بالكرة، لينفرد ماتشيز بالمرمى ويسجل هدف التعادل.

ارتبك العملاق الكتالوني للحظات، ونال مدربه رونالد كومان بطاقة حمراء للاعتراض على الحكم، بعدها أجرى تبديلين بإشراك عثمان ديمبلي وبيدري مكان مينجويزا وموريبا. ووسط اندفاع غير محسوب لبرشلونة، وتفكك في منظومته الدفاعية، أضاف خورخي مولينا الهدف الثاني لغرناطة برأسية في الزاوية اليسرى.

احتسب الحكم 4 دقائق وقتا بدلا من ضائع، إلا أن أصحاب الأرض فشلوا في استغلالها، ليسقط برشلونة، ويفرط في ثلاث نقاط غالية.