المشهد اليمني الأول

افرجت النيابة العامة بمحافظة إب عن 40 سجينا ممن امضوا ثلثي المدة المحكوم بها عليهم بعقوبة سالبة للحرية وليس عليهم حقوق خاصة للغير.

وأوضح رئيس نيابة استئناف محافظة إب القاضي عبدالله الصانع أن الإفراج جاء بموجب إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى في الـ 12 من ابريل الجاري بالعفو عن السجناء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية الذين قضوا ثلثي المدة المحكوم بها عليهم بناء على أحكام باتة وليس عليهم حقوق خاصة او التزامات مالية محكوم بها للغير.

واضاف ان المفرج عنهم قضاياهم من غير القضايا المستثناة الماسة بأمن الدولة وجرائم الاتجار بالمخدرات والحرابة وعقوبة الحبس في جرائم القتل العمد والفجور والدعارة وفقا لتعميم النائب العام رقم 3 لسنة 2021م. وأشار إلى ان النيابة العامة بمحافظة إب أفرجت عن 1207 سجناء خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري ، سواء بالضمان او تنفيذا لقرارات المحاكم او تنفيذا لأحكام او اثناء التفتيش لأماكن التوقيف والحجز في أقسام الشرطة وإدارات الأمن.

واكد القاضي الصانع ان النيابة توالي إجراءاتها في القضايا رهن التحقيق التي على ذمتها سجناء ، والتصرف فيها وفقا للقانون كونها من القضايا المستعجلة، وتقوم بواجباتها القانونية أولا بأول. وثمن دعم القيادة الثورية والسياسية وقيادة السلطة القضائية، لأجهزة القضاء لتمكينها من دورها في تحقيق العدالة وكل ما من شأنه حماية الحقوق وصون الحريات والانصاف بين الناس .