المشهد اليمني الأول

علق الدبلوماسي اليمني السابق عبد الله سلام الحكيمي، عن أخر التطورات الميدانية والسياسية في اليمن، وقال الحكيمي يوشك باب السلام يفتح في اليمن لتسارع القرع عليه في الآونة الاخيرة، قرعات من داخل الوطن وقرعات من خارجه.

وأشار الحكيمي أن كل تلك القرعات تلح على فتحه، فتحية اجلال للتضحيات الجسيمة، وسلام الله ورحمته وبركاته على الارواح الزكية للشهداء الابرار،والإكبار للرجال الذين صمدوا وخططوا وعانوا واداروا بحنكة صمود سنوات ست.