المشهد اليمني الأول

اراد محمد بن سلمان من تصريحاته اللطيفة بالامس عدة امور

اهمها

* اراد الظهور امام الانظمة والشعوب بمظهر الرجل اللاهث خلف السلام بعكس الطرف الاخر

*واراد كذلك من تلك التصريحات الناعمة احراج الانصار امام العالم لكي يوقفوا هجماتهم على مملكته!!

مع ان تلك التصريحات لم تترافق باجراء واحد عملي(كألافراج عن السفن المحتجزة) يبرهن صدق حديثه وحسن نيته تجاه اليمنيين!!

*واراد بن سلمان ايضا من تلك التصريحات الحصول على تهدئة عسكرية فورية في مارب لوقف تقدم الانصار الكبير نحو مارب وكسب المزيد من الوقت لايجاد الحلول المناسبة للتحالف قبل ان تقع مارب بيد الانصار !!

واعتقد ان الانصار يدركون جيدا كل تلك الاهداف المخادعة وسيفسدونها جميعا !! بلاشك ان الانصار سيتعاملون مع تلك التصريحات بذكاء وبنفس اللطف ,,

سيرحبون باي مسعى جاد للسلام وسيقولون انهم على اتم الاستعداد لوقف اطلاق النار فورا اذا مااوقف التحالف العدوان ورفع الحصار !

وربما سيذهبون اكثر من ذلك ويخففون من ضرباتهم للعمق السعودي ليقولوا للعالم نحن من نريد السلام فعلا وسنمنح اي مساعي للسلام (حتى لو كانت كاذبة) فرصةللسلام لكنها لن تطول ان استمر الكذب والخداع !!

وفي الوقت ذاته سيستمر الانصار في عمليات التحرير وخصوصا تحرير مارب لانها ارض يمنية اولا واخيرا , ولما لها من اهمية بالغة في كسر كل مشاريع التحالف داخليا !!

وليقولوا للعالم شوفوا احنا تركنا السعودي لكن السعودي استمر في عدوانه لانه لن يستطع تحمل تقدم الانصار نحو مارب وسيعود لقصفهم !

وبذلك سيفسدوا كل مكر بن سلمان ويعودوا لقصف مملكته تحت مبرر انه لم يلتزم بتصريحاته واستمر في قصفنا رغم اننا اوقفنا قصفه !!

وستكون ارامكو هدفهم الدسم من جديد وربما بشكل اكبر من ذي قبل !!

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علي الصنعاني