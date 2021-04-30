المشهد اليمني الأول

اكد الخبير العسكري العميد عزيز راشد أن الجيش واللجان الشعبية استطاعوا ان ينفذوا ارادتهم في ميدان المعركة نظرا لعدالة قضيتهم وللابداع والتخطيط الاستراتيجي للمعركة

وفي حوار مع قناة العالم قال العميد عزيز راشد: اليوم نستطيع ان نقول بأن الجيش اليمني استطاع ان ينفذ ارادته نظرا لعدالة قضيته ونظرا للابداع والابتكار والتخطيط الاستراتيجي للمعركة، اليوم لا الطيران الجوي قادر على ان يسيطر على المعركة ولا اندفاع العديد من تنظيم القاعدة الى الخطوط الامامية من اجل ان يوفروا انسحابا آمنا لقوات الاخوان وقوات هادي.

وعن تصريحات محمد بن سلمان قال العميد راشد: ان تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالأمس على قناة تلفزيونية سعودية بأن الحوثي يمني وعربي ونحن نتمنى ان نصل الى مفاوضات سياسية على الطاولة، مشيراً الى ان هذا التمني يعتبر رسالة واضحة بأنه انهزم هو وقوات التحالف بالكامل، وترجمة ذلك استرجاع اكثر من 12 موقعا من منطقة التبة الحمراء

وكذلك وصولنا الى قرب حمة المصاريا، اي انهم لم يتبق لهم سوى حمة المصاريا وحمة الديرة وصحن الجن فارغ نظرا لكونه مستهدف ناريا بالمدفعية اليمنية، ولم يتبق ايضا الا ادارة المنطقة الثالثة العسكرية لهم في المدنية هي ادارية وليست قوات متحركة وايضا معسكر تداوين وهو في المؤخرة، بالمعنى العسكري هم يحضرون لانسحاب آمن وبأنهم سلموا الأمر نظرا لتقدم الجيش دون حسم المعركة جويا أو بريا.