المشهد اليمني الأول

عبر محمد ناصر البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله عن ثقته المطلقة بان المستقبل يحمل في طياته الكثير من المتغيرات والتحولات بعد تصريحات محمد بن سلمان الاخيرة.

وكشف البخيتي في سلسلة تغريدات عن موقف تركي سيقلب الطاولة اكثر بوجه الاصلاح جناح الاخوان في اليمن وعن فرصة وحيدة لتصحيح موقفه. داعيا قيادات وعناصر حزب الاصلاح للوقوف مع انفسهم وكشف الغطاء من على اعينهم ولو للحظة لينظروا الحاضر بواقعية والذي سيكشف خطيئة اعتقاد رهن وجودهم بالقضاء على انصار الله بأي ثمن.

ووجه البخيتي حديثه للاصلاح ناصحا.. “إلى الاخوة في حزب الاصلاح قفوا مع انفسكم ثم اكشفوا الغطاء الذي تضعونه على اعينكم ولو للحظة وانظروا إلى ما حولكم بواقعية، وعندها ستكتشفون خطيئة رهن وجودكم بالقضاء علينا بأي ثمن.”

واوضح بان حلفاء حزب الاصلاح (السعودية والامارات بما فيها تركيا) بدأت تغيير تحالفاتها بهدف الخروج من ازماتها.. وقال: ‏نحن لم نستغرب تصريحات محمد بن سلمان لأننا كنا ولازلنا على يقين بأن المستقبل يحمل في طياته الكثير من التحولات والمتغيرات وان العاقبة للمتقين.

واضاف: ليست الامارات والسعودية وحدها التي تغير تحالفاتها بهدف الخروج من ازماتها بل وتركيا ايضا. واشار البخيتي فرصه وحيدة للاصلاح لتصحيح موقفه وذلك باستغلال قرار العفو العام ساري المفعول أمام عودة اعضائه. وقال: “لازال أمام حزب الاصلاح فرصة لتصحيح موقفه وإن لم تستغلها قيادته فلازال قرار العفو العام ساري المفعول أمام عودة اعضائه وكل شاة معلقة من رجلها.