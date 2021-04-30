المشهد اليمني الأول

تحدث سفير الكيان الصهيوني في واشنطن جلعاد أردان عن مباحثات بين رئيس مجلس الأمن القومي لدى الاحتلال بن مائير شابات ونظيره الأمريكي جيك ساليفان ناقشت توسيع اتفاقيات التطبيع بين الرياض وتل آبيب والتوصل لاتفاق مع السعودية.

وبحسب موقع “أي 24 نيوز”، فقد جرت المباحثات بين الطرفين يوم الثلاثاء الماضي، حيث لفت سفير الكيان خلال مقابلة صحفية إلى أن المباحثات بين رئيس مجلس الأمن القومي بن مائير شابات ونظيره الأمريكي جيك ساليفان ناقشت توسيع اتفاقيات التطبيع ودفع اتفاق مع السعودية إضافة إلى الملف النووي الإيراني.

وتوقع أردان أن ينتج عن المباحثات الحالية حول الاتفاق النووي في فيينا بين إيران والدول العظمى اتفاق بين واشنطن وطهران في “غضون اسابيع”.