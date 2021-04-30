المشهد اليمني الأول

أطلع عضو مجلس النواب محمد الطوقي ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب ومدير مؤسسة بنيان التنموية محمد المداني اليوم، على مخطط ودراسة مشروع توسعة الحوض المائي بمنطقة الروضة.

كما اطلعوا ومعهم رئيس اللجنة الزراعية بالأمانة محمد سريع ومدير مديرية شعوب أحمد الصماط, على منسوب حصاد مياه الأمطار بالحوض المائي, وإمكانية تنفيذ مشـروع التوسعة وتأهيل قنوات التصريف بحسب التصاميم الفنية والهندسية.

وأكد النقيب, أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى تجميع مياه الأمطار والاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية والزراعة وتشجير الشوارع والحدائق بالأمانة. وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود وتفعيل دور المبادرات المجتمعية بالتنسيق مع مؤسسة بنيان لمتابعة توفير الدعم والاحتياجات اللازمة لتنفيذ التوسعة في الحوض المائي.

بدوره أكد المداني, الاستعداد للتنسيق مع قيادة أمانة العاصمة لحشد الإمكانات المتاحة وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ مشروع توسعة الحوض المائي لحصاد مياه الأمطار. وأشار إلى أهمية مثل هذه المشاريع المائية لتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل المختلفة.