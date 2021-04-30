بالفيديو.. ارتفاع قتلى الصهاينة الى 43 وإصابة العشرات غرب الجليل اثنا الاحتفال بعيد يهودي

المشهد اليمني الأول

تناولت وسائل اعلام الإحتلال الصهيوني عن مصرع العشرات من المستوطنين الصهاينة في جبل جرمق شمال غرب مدينة الجليل الفلسطينية المُحتلة.

حيث صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال بانه وخلال احتفالات مايسمى بيوم الهيلولا في عيد لاغ بوعيمر لإحياء ذكرى الحاخام شمعون بار يوحاي، انهار سقف في جبل ميرون (الجرمق) ما أدى إلى مـصرع 25 مستوطن وإصابة نحو 150 آخرين من بينهم حالات خطيرة وحرج.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لكيان العدو الإسرائيلي عن ارتفاع القتلى الى 45 مستوطنا على الأقل، وإصابة نحو 30آخرين بجروح، في إنهيار جسر في الجليل شمال فلسطين المحتلة.