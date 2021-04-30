المشهد اليمني الأول

أعلنت هيئة رقابية بريطانية، اليوم، أن هناك 41 حالة إصابة جديدة بجلطات دموية نادرة بعد تلقي لقاح “أسترا زينيكا” المضاد لكوفيد-19، لكن فوائد اللقاح تتجاوز مخاطره على معظم الناس.

وقالت هيئة الرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، في تحديث أسبوعي على الأعراض الجانبية للقاحات المضادة لكوفيد-19، إنه كان هناك إجمالا 209 حالات إصابة بجلطات مع انخفاض في عدد الصفائح الدموية بعد التطعيم “بأسترا زينيكا” بالمقارنة مع 168 رصدت الأسبوع الماضي.

ويجري التدقيق في لقاح “أسترا زينيكا” بخصوص مسألة التجلطات النادرة للغاية مع ارتفاع الحالات المرصودة بين صغار السن، وأوصت بعض الدول ومنها بريطانيا بعدم إعطاء اللقاح لمن هم دون سن معينة.

وقالت الهيئة إن 41 شخصا توفوا بسبب الإصابة بالجلطات في بريطانيا بزيادة تسع حالات عن بيانات الأسبوع الماضي لكن الخبراء يقولون إن حالات قديمة ربما ما زالت تظهر في الأعداد الإجمالية وإن الجلطات ما زالت حدثا نادرا للغاية.