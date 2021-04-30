المشهد اليمني الأول

أصدرت موانئ أبوظبي الإمارات بصورة مفاجئة اليوم الخميس سندات بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 10 سنوات لأغراض وصفت بالمؤسسية العامة وإعادة تمويل ديون.

وحسب وام، فإن سندات موانئ أبوظبي، الحاصلة على تصنيف ائتماني (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي “إس آند بي” و”فيتش”، سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن الخطوة تهدف إلى توظيف إيرادات السندات في أغراض مؤسسية عامة وإعادة تمويل ديون.

وذكرت الوكالة أن مستويات الاكتتاب تجاوزت 4.5 أضعاف الطرح خلال فترة الذروة، فيما تم تحديد تاريخ استحقاق السندات في 6 مايو/أيار 2031 مع عائد سنوي 2.500% سنويًا. في حين من المتوقع أن يجري تسوية الاكتتاب بتاريخ 6 مايو/أيار الجاري، وفقا لشروط التسوية المعمول بها.